Тамбов, , 14:59 — REGNUM В Тамбовской области 15 декабря подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 15 тыс. 219 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 227 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 144 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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