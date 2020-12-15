Ставрополь, , 14:58 — REGNUM Бывший начальник главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Александр Иваницкий признан судом виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что с ноября по декабрь 2017 года Иваницкий получил от руководителя ООО «Стройсервис» через посредника взятку в 1 млн рублей. За эти деньги начальник краевого управления МЧС незаконно предоставил указанной организации проектно-сметную документацию до проведения аукциона на заключение контракта на реконструкцию пожарной части.

Кроме того, Иваницкий за взятку обещал компании «Стройсервис» общее покровительство, гарантируя беспрепятственное подписание актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ и затрат по государственному контракту.

Суд приговорил Иваницкого к штрафу в размере 3 млн рублей. Кроме того, он лишен права в ближайшие три года работать в органах власти, вооруженных силах и правоохранительных структурах России.

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