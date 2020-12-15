Архангельск, , 14:54 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 397 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В областном центре суточный прирост заболевших составил 187 человек, в Северодвинске — 94, в Няндомском районе — 31. Новые случаи зафиксированы также в Котласском, Верхнетоемском, Лешуконском, Каргопольском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находится 7791 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске собираются установить еще один томограф для диагностики больных COVID-19.