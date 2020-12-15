Ташкент, , 14:52 — REGNUM Три незаконные секты, в которых проходили религиозное обучение дети, ликвидировали в Ташкенте правоохранительные органы Узбекистана, передает телеканал Yoshlar

Занятия проходили дома у «преподавателей». Дети проживали в этом же доме. Всего в «учебном процессе» участвовали 32 ребенка. Религиозные воспитатели регулярно избивали детей и лишали их пищи.

При обыске обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие. Кроме того, изъяты видеоматериалы экстремистского характера. Задержанные «педагоги» не имеют специального религиозного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Узбекистане задержали мужчину, который занимался вербовкой граждан в ряды террористической организации.

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