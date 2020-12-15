Владимир, 15 декабря 2020, 14:50 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 15 декабря зарегистрирован 401 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки были подтверждены девять смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 13 тыс. 986 человек.
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