Москва, , 14:45 — REGNUM На сегодняшний день в мире возрастает интерес к природно-ориентированному туризму — эта отрасль развита во Франции, Италии и Испании. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев.

«В мире растет интерес к природно-ориентированному туризму, что делает Российскую Федерацию привлекательной дестинацией для отечественных и иностранных путешественников. В России сельский туризм — достаточно молодое направление туротрасли, и данный вид отдыха пока не имеет среди россиян столь широкого распространения, как за рубежом, где сельский туризм очень популярен. Городские жители с удовольствием отправляются в сельскую местность, где пекут хлеб, ходят в лес за ягодами и грибами, рыбачат, ухаживают за домашними животными. Например, во французских деревнях ежегодно отдыхает более семи миллионов человек. Каждый сельский тур сертифицирован национальной организацией зелёного отдыха. Испания — страна, куда ежегодно приезжают шесть миллионов человек. Здесь путешественники могут выбрать среди 25 000 туров. А Италия славится тем, что в этой стране особенно тщательно соблюдаются стандарты качества в сфере сельского туризма. Для руководства и сотрудников фермерских хозяйств проводятся обязательные курсы, обучающие принимать гостей на своей ферме», — сказал Дмитриев.

По его словам, сельский туризм в России следует рассматривать как одно из перспективных направлений развития въездного и внутреннего туризма: «Сельский туризм обладает мультипликативным эффектом, не требует больших государственных вложений и, помимо отдыха и оздоровления туристов, позволяет диверсифицировать деятельность малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствуя решению проблем социального развития села».

Дмитриев подчеркнул, что зачастую экскурсионные программы на сельских территориях создаются на базе уже имеющихся ресурсов фермерских хозяйств: «Но, к сожалению, сотрудники ферм, желающие развить туристическое направление деятельности, сталкиваются с преградами, основная из которых — невозможность строительства элементарной туристической инфраструктуры (подъездных дорог, парковок, мест размещения) на землях сельскохозяйственного назначения. Это, в свою очередь, требует проработки более гибкого механизма регулирования использования и/или переоформления данной категории земель. Это позволит привлекать туристов на сельские территории и, как следствие, решать широкий круг социально-экономических задач, важных для субъектов РФ».

Специалист указал на важность разработки единой федеральной концепции развития и государственной поддержки сельского туризма, а также формирования законодательной базы, регламентирующей данное направление туриндустрии: «ТПП РФ подготовлены и направлены в Федеральное агентство по туризму и комитет Совета Федерации по социальной политике предложения по развитию сельского туризма в Российской Федерации, где в том числе предлагается внести сельский туризм в перечень кодов ОКВЭД, разработать программы профессионального переобучения, повышения квалификации и методические материалы в целях обеспечения системной подготовки кадров для сельского туризма, создать общественное объединение для консолидации участников рынка сельского туризма и разработать федеральную концепцию развития сельского туризма на период до 2035 года».

Дмитриев напомнил, что в России сельский туризм популярен на территории Архангельской, Белгородской, Калужской, Иркутской, Костромской, Саратовской, Тульской и Калининградской областей, Республик Татарстан, Ингушетия и Алтай, Краснодарского и Алтайского краев: «Единение с природой, экология, натуральные продукты, культурные ценности, история села — всё это помогает современному человеку по-настоящему отдохнуть от городского ритма. Туристы совершают поездку в деревню с целью отдохнуть от городского шума и суеты, а также для того, чтобы узнать что-то новое о жизни в глубинке и производстве сельскохозяйственной продукции, приобщиться к местным традициям. В нашей стране есть всё для развития этого направления: огромная территория, расположенная в разных климатических зонах, а также аграрная составляющая в экономике страны».

Вице-президент ТПП РФ полагает, что выявление и распространение лучших практик семейного бизнеса при продвижении туристического потенциала сельских территорий России, а также разработка практических рекомендаций по развитию самобытной индустрии гостеприимства — основные задачи, которые, в том числе, ставит перед собой организация: «17 декабря 2020 года в рамках Третьего Всероссийского Форума семейного предпринимательства «Успешная Семья — успешная Россия!» состоится сессия, в ходе которой будут обсуждаться вопросы, посвященные сельскому туризму как инструменту социально-экономического развития села, который способствует созданию новых рабочих мест и альтернативных источников дохода для жителей, сокращению оттока молодежи из села, а также сохранению сельского уклада жизни; развитию семейного дела в индустрии сельского гостеприимства, ориентированного на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, традиционных для данной местности; мультипликативному эффекту от организации отдыха на сельских территориях для экономической стабильности региона».