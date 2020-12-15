Владивосток, , 14:52 — REGNUM Китайский погранпереход Мишань на границе с российским Приморским краем временно закрыт для обеззараживания. Сообщение об этом опубликовано 15 декабря пресс-службой Росгранстроя.

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Транспортные средства в связи с проведением дезинфекции не будут пропускать с 15 по 18 декабря через погранпереход Мишань в китайской провинции Хэйлунцзян, уточняют в ведомстве. Сопредельный ему пункт пропуска — Турий Рог в Приморье.

Пересечь границу с Китаем можно будет в пункте пропуска Краскино, на китайской стороне сопредельный пункт — Хуньчунь. Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) уточняет, что ни одного грузовика у перехода Турий Рог 15 декабря не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции КНР Хэйлунцзян выявили два новых случая заболевания COVID-19.

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