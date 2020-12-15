Москва, , 14:41 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе перед президентом РФ Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Губернатор доложил о том, что на данный момент запас коечного фонда в регионе составляет 15%, при этом есть «горячий» резерв — с заранее закупленным и подготовленным оборудованием, подводкой кислорода.

«Запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный. Надеемся, что распространение коронавирусной инфекции у нас находится под контролем. И сейчас, конечно, основная задача — это медицинский персонал», — уточнил Руденя.

Отвечая на вопрос главы государства о действующих ограничений, тверской губернатор отметил запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с числом участников более 500 человек, а также в театрах — не более 50% от стандартной заполняемости.

«На самом деле у нас люди очень сознательные. Надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня, говоря про ограничения, конечно, задача — сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан», — добавил Руденя.

Руденя также сообщил, что все крупные предприятия региона продолжают работу, как и система государственного и муниципального управления.

«Конечно, болеют, кто-то выбывает, кто-то находится на карантине, но полностью управляемость территории у нас обеспечена», — сказал тверской губернатор.