Архангельск, , 14:38 — REGNUM Жители деревни Рембуево в Холмогорском районе Архангельской области остались без воды уже третий раз за месяц. Обращения людей к губернатору и президенту результата пока не дали.

Подвоз воды в деревне Рембуево Наталья Шиловская

По словам местных жителей, проблема с водоснабжением деревни имеет многолетнюю историю — водопровод, которому уже более 50 лет, каждый год не выдерживает минусовой температуры. Но и в безаварийное время по нему течет непригодная для употребления вода.

«Наш водовод в ужасном состоянии. Каждый год на нём происходит множество аварий. В январе 2016 году произошел его разрыв и промерзание, что привлекло внимание федеральных служб МЧС и Министерства обороны. Больше недели мы жили без воды при температуре — 30 градусов. С тех пор ничего не поменялось к лучшему. Эту зиму мы начали с бесконечных аварий и отсутствия воды: то горячей, то холодной, а сейчас вообще никакой» , — написала «Вконтакте» жительница Рембуево Людмила Лубенченко.

В деревне проживает около 300 человек. Без воды остались не только жилые дома, но и соцучреждения — школа, детский сад и детский дом. Ни местные власти, ни управляющая компания в период аварии не обеспечила подвоз воды. Вместо них это делают военные — рядом находится воинская часть. Воду с лесного озера привозят раз в день.

Несмотря на перебои с водоснабжением, платить за него местным жителям приходится в полном объеме — перерасчета УК не делает.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, сегодня, 15 декабря замерзшую трубу длиной 300−400 метров разрезали на куски по 20 метров.

«Потащили их в котельную отогревать. Сказали, как отогреют, будут соединять», — сообщили местные жители.

По данным администрации района, новый водопровод в деревне появится только к 2024 году, это предусмотрено региональной программой «Чистая вода».