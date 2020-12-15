Владимир, , 14:38 — REGNUM Во Владимирской области 15 декабря подтверждено 184 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 15 тыс. 647 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 986 пациентов, в том числе 180 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 401 человек, девять новых летальных случае подтверждено за последние сутки.

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