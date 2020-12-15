Москва, 15 декабря 2020, 14:36 — REGNUM Время и обстоятельства в то или иное время диктуют свои условия, в том числе и востребованность профессий. В 2020 году спрос на работников диктовала пандемия, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, компания HeadHunter составила рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году — это менеджеры по продажам, инженеры и таксисты.
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