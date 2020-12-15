Лондон, , 14:44 — REGNUM Штрафы в размере до 10% от своего глобального дохода могут получить в Британии крупнейшие технологические компании, в том числе Facebook, YouTube и Twitter. Об этом 15 декабря сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что правительство страны обнародовало законопроект о безопасности в интернете и согласно ему технологические гиганты, большая часть из которых находится в США, должны будут в оперативном порядке «удалять и ограничивать распространение незаконного контента», в том числе касающегося насилия над детьми и террористические материалы.

Если данное требование не будет выполнено, технологическим гигантам будут грозить многомиллиардные штрафы, которые в случае с Facebook достигало бы $7,1 млрд с учетом её доходов в минувшем году, а с владельца YouTube — американской корпорации Google — более $16 млрд.

Также указывается, что новые правила, которые были разработаны в течение 18 месяцев консультаций со всеми заинтересованными сторонами, собираются применять ко всем сайтам, где размещен контент пользователей, в том числе — видеоигры и онлайн-магазины, однако не будет относиться к комментариям пользователей на сайтах новостей.

В то же время, как сказал министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии Оливер Дауден, данные меру необходимы в условиях все большей «ответственности в сфере технологий, чтобы защитить детей и уязвимых пользователей, восстановить доверие к этой отрасли и закрепить законодательные гарантии свободы слова».

Вместе с тем, по информации издания, правительство страны не намерено требовать от сервисов типа WhatsApp и iMessage взламывать свое шифрование для раскрытия содержимого сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил «Ростелеком» обратить особое внимание на защиту персональных данных жителей страны.