Джакарта, , 14:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в индонезийской провинции Бенгкулу, сообщает Detik.

Известно, что землетрясение произошло 15 декабря 2020 года в 16:55 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 127 км к юго-востоку от Энггано», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру побудило правительство Восточной Явы в Индонезии продлить режим чрезвычайной ситуации на семь дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии продлили режим ЧС из-за извержения вулкана