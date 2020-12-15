Уфа, , 14:35 — REGNUM Председателем общественной палаты Башкирии шестого состава избран Ростислав Мурзагулов. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба общественной палаты региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 15 декабря в Уфе состоялось первое заседание Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава, на котором Ростислав Мурзагулов был избран председателем общественной палаты большинством голосов.

Отмечается, что помимо этого были сформированы шесть комиссий Общественной палаты, определены их председатели и их заместители.

Сообщается, что с 15 декабря начинается срок полномочий членов Общественной палаты шестого состава, который составляет три года (до 15 декабря 2023 года), а также прекращаются полномочия пятого состава палаты.

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