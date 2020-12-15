Томск, , 14:29 — REGNUM Ещё 600 доз вакцины «Спутник V» поступило в Томскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в региональной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Дополнительно поступившую вакцину от СOVID-19 используют для иммунизации сотрудников сферы образования.

В настоящее время формируются списки желающих сделать прививку, а также проводятся предварительные исследования на COVID-19.

Напомним, в Томской области прививки от коронавируса начали делать с 11 декабря. За четыре дня было привито 148 медицинских сотрудников. Всего в регион в декабре поступило 1600 доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 21 422 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено ещё 195 носителей коронавируса