Чебаркуль, Челябинская область, , 14:28 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области три гражданина осуждены за жестокое избиение 30-летнего мужчины. Инцидент произошёл на станции Бишкиль вечером 2 января, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следователей, гражданин был в зале ожидания. Трое налётчиков, один из которых является несовершеннолетним, нанесли ему удары в область головы, причинив ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. В итоге мужчине установили вторую группу инвалидности.

Суд назначил несовершеннолетнему четыре года колонии. Остальным назначено четыре года и пять лет колонии.