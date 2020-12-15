Москва, 15 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Медики и психологи МЧС России оказали компетентную помощь 120 жителям Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 15 декабря сообщили в российском ведомстве.
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Отмечается, что к медикам обратилось свыше 80 человек, в 20 случаях медицинскому персоналу приходилось прибегать к хирургическому вмешательству.
Кроме того, специалисты МЧС РФ осуществляют психологическую помощь нуждающимся, к настоящему моменту поддержка оказана в 40 случаях.
«Многие испытывают тревогу и опасения, связанные с потерей близких и возобновлением обострения конфликта», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.