Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге отмечается снижение заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди школьников. По сравнению с данными на конец прошлой недели, эти показатели среди школьников снизились: на 38 человек среди школьников и на 19 — среди учителей. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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В ведомстве также отметили, что существенно снизилось и количество классов, которые в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ были переведены на обучение с использованием дистанционных технологий (минус 149 классов за неделю).

На 15 декабря в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучение с использованием дистанционных технологий переведены 10 513 петербургских школьников (2% от общего количества обучающихся).

«В 80% школ города все классы продолжают обучение в очном режиме», — отметили в ведомстве.

На смешанном обучении по заявлениям родителей находятся 16 954 ученика (3,2% от общего количества обучающихся). К занятиям в очном режиме вернулись 3455 детей из числа тех, кто ранее находился на смешанном обучении.

Дошкольные образовательные учреждения работают в обычном режиме. В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 27 групп в 21 детском саду.