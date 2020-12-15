Минск, , 14:25 — REGNUM Для создания в Белоруссии собственной вакцины от коронавирусной инфекции понадобится около 5 млн белорусских рублей. Об этом 15 декабря сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом Могилевской областной клинической больницы, его слова приводит агентство БелТА.

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При этом белорусский лидер напомнил, что в настоящее время может пойти тремя путями в борьбе с коронавирусом: закупить вакцину от коронавируса для привития людей из группы риска, наладить в Белоруссии производство таких российских препаратов и создать собственную вакцину.

«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины», — сказал Лукашенко.

Также он заявил, что убежден, что коронавирус теперь никуда не денется и останется с человечеством, как грипп, а это значит, что стране нужен собственный препарат.

«Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении», — подчеркнул белорусский президент.

В то же время Лукашенко отметил, что считает, что ученым республики под силу справиться в данной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что по состоянию на 14 декабря в Белоруссии выявлено в общей сложности 162 148 носителей коронавируса.