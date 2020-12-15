Москва, , 14:18 — REGNUM Турция может стать самой популярной среди российских туристов страной в летнем сезоне 2021 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе по итогам переговоров с главой Союза туроператоров Турции (Tursab) Фирузом Баглыкайя, говорится в распространённом 15 декабря сообщении Tursab.

Поток российских туристов в Турцию заметно вырастет, если власти этой страны не будут запрашивать при въезде результаты теста ПЦР на коронавирусную инфекцию. Летом или к осени Турция станет первым номером для выезжающих на отдых, полагает Ломидзе.

«Если все пойдет удачно, сезон [2021] начнется в мае, и в сравнении с 2020 годом поток вырастет на 20−25%», — приводит ТАСС слова главы АТОР.

Ломидзе добавила, что в 2020 году в России спрос на зарубежные туры снизился на 70%. Говоря о туристических предожениях турецкой стороны, она отметила, что гражданам РФ пока не знакомы туры в центральные и восточные районы страны. Такой отдых не связан с морем.

Баглыкайя отметил, что в текущем году в Турции побывали 2 млн российских граждан. В 2019 году их было более 7 млн.