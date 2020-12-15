Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на самую необычную новогоднюю маску индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Горожанам предложили сфотографироваться в «креативной» новогодней маске и выложить фото или видео с хештегом #маскарад2021 в социальных сетях.

«Когда только, как не во время праздника, преобразить ставшее уже привычным средство безопасности в новогодний атрибут», — сообщили в мэрии.

Победители конкурса получат подарки от чиновников. В числе призов — брендированные маски индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует требование по ношению маски в общественных местах, включая лифты жилых домов и парковки.

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