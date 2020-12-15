Кампала, , 14:20 — REGNUM Полиция Уганды арестовала нигерийского музыканта Стэнли Омаха Дидию, известного под псевдонимом Ома Лай, за проведение несанкционированного концерта в столице страны, Кампале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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В полиции также подтвердили арест певицы Темилады Опении, известной под псевдонимом Тэмс, вместе с организатором мероприятия и владельцем помещения. Среди девяти арестованных были трое полицейских.

Все они обвиняются в «совершении действий, которые могут привести к распространению коронавируса», сообщил представитель полиции в Facebook. Ома Лей подтвердил свой арест на своей странице в Twitter.

В полиции сообщили, что организаторы концерта сначала устраивали обеды и ужины, а позже вечером начали приглашать музыкантов выступить. Организаторы обвиняются в сговоре с сотрудниками местной полиции для охраны мероприятия.

«Их могут обязать сделать тесты на коронавирус, и если они окажутся положительными, это будет доказательством, которое мы будем использовать в суде», — заявил заместитель пресс-секретаря столичной полиции Кампалы Люка Овойесигиира.

Правительство Уганды приостановило общественные собрания, включая предвыборные митинги, чтобы ограничить распространение коронавируса, отмечают репортёры.