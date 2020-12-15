Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Власти Нур-Султана не будут ограничивать работу торговых центров и рынков в выходные дни 16−18 декабря, сообщили 15 декабря в пресс-службе акимата (администрации) города.

Объекты торговли будут работать с 10:00 до 23:00, а в субботу 19 декабря — до 20:00. Вместе с тем в торговых центрах останутся закрытыми аттракционы, детские игровые площадки, кинотеатры и фудкорты.

20 декабря торговые центры закроются для проведения дезинфекции. Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева напомнила, что города находится в «красной» зоне по распространению коронавируса.

Вместе с тем за последние несколько дней ситуация в Нур-Султане стабилизируется. Пралиева призвала жителей города не создавать ажиотажа в праздничные дни.

Напомним, 16−18 декабря в Казахстане объявлены выходными в честь празднования Дня независимости.

Читайте также: В Казахстане отметили общее улучшение ситуации с коронавирусом