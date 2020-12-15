Лондон, , 14:16 — REGNUM Новая разновидность коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании, распространяется быстрее, однако при этом не представляется более опасной. Об этом 15 декабря заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро, его слова приводит телеканал Sky News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«(Данный тип коронавируса — Прим. ИА REGNUM) более заразен, но не кажется опасным», — сказал спецпосланник ВОЗ.

Также Набарро уточнил, что данные о новом виде коронавируса, предположительно, говорят о том, что, благодаря им, приоритеты борьбы с эпидемией в Британии не будут изменены.

В то же время, он призвал всех к соблюдению бдительности в текущей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря лава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили свыше тысячи случаев нового вида коронавируса, что может быть связано с тем, что SARS-CoV-2 быстро распространился в юго-восточной части страны.