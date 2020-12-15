Москва, , 14:06 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром Валентином Гафтом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам корреспондента, на сцене театра «Современник» был установлен гроб с телом артиста. Попрощаться с пришли, коллеги, друзья и поклонники его творчества. В последний путь Валентина Гафта проводили аплодисментами.

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Народный артист скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

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