Калуга, 15 декабря 2020, 14:34 — REGNUM В Калужской области в преддверии новогодних праздников в лесах вводится усиленное патрулирование, в том числе воздушное, сообщил 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.
Незаконно срубленная ель, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, влечёт наказание. Для физических лиц штраф составит от трёх тысяч рублей, для юридических — от 200 тысяч рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит пять тысяч рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуру. В этом случае наступает уголовная ответственность, напомнили в отраслевом министерстве.
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