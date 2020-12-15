Пенза, , 14:35 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 15 декабря достиг 38,93% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 182 человека, среди них 48 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от трех месяцев до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Самое большое число заболевших за сутки подтверждено в Пензе — 104 случая, остальные в районах области. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 7 166 человек, сняли с коронавирусного учета 53 774 жителя. В лабораториях обследовано более 508,2 тыс. человек, проведено свыше 545,4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 11 месяцев более 80 тыс. жителей Пензенской области воспользовались личным кабинетом «Моё здоровье» на сайте госуслуг. Кроме этого в области действует портал медицинских услуг пенза-доктор.рф и региональный портал государственных услуг gosuslug.pnzreg.ru. По состоянию на 1 декабря электронными услугами на дополнительных региональных ресурсах воспользовались около 630 тыс. раз, или более 157 уникальных пользователей. Таким образом, свыше 18% населения Пензенской области использовали электронные услуги, предоставляемые медицинскими организациями.

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