Яунде, , 14:04 — REGNUM Правозащитные группы в Камеруне осудили похищение и убийство традиционных лидеров в сепаратистских англоязычных регионах страны. Об этом сообщает BBC Africa.

В минувшие выходные три традиционных лидера были похищены в юго-западном регионе страны и один — в соседнем северо-западном регионе.

Двое из них были убиты, по словам губернатора юго-западного региона Бернарда Окалии Билая.

В своем аккаунте в Twitter адвокат и активист по правам человека Феликс Агбор Нконхо описал похищения и убийства традиционных правителей как «оскорбление наших традиций, обычаев и культуры».

Власти обвинили в волне похищений людей сепаратистских боевиков, однако сепаратисты не взяли на себя ответственность за инциденты.

Как сообщают журналисты, ранее сепаратисты угрожали похитить и, возможно, убить любого традиционного лидера, принявшего участие в первых региональных выборах в стране в начале этого месяца.

Нынешние нападения на деревенских вождей рассматриваются экспертами как приведение в исполнение этой угрозы.