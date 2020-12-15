Черкесск, , 13:59 — REGNUM Порядка 1 тыс. семей из всех городов и районов Карачаево-Черкесии до конца 2020 года получат продуктовые наборы первой необходимости. Такая помощь будет оказана семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

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По его словам, к акции будут привлечены активисты волонтерского движения регионального отделения «Единой России» и члены первичных отделений партии на местах.

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По данным на 11:20 15 декабря, в Карачаево-Черкесии зарегистрировано более 13,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки в республике инфекцию выявили у 93 человек. Выздоровели в регионе свыше 12,1 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 37 пациентов с COVID-19 скончались.