Барнаул, , 13:56 — REGNUM По итогам недели (9−15 декабря 2020 года) Алтайский край стал оним из трёх регионов Сибири, где разегистрирована самая высокая доля пациентов, победивших коронавирус. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные информационого центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 27 000 человек. На 15 декабря в регионе здоровы 27 047 (92%) из 29 463 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Число пациентов, которые справились с коронавирусом по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 307 человек, а коэффициент остался на том же уровне и составил 92%. Таким образом, уже на протяжении месяца в регионе не снижается доля пациентов, победивших коронавирус. По итогам недели край делит с Тувой 2 место среди регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших, а также входит в десятку субъектов российского рейтинга.

Также Алтайский край все еще в тройке сибирских регионов с наибольшим абсолютным числом выздоровевших. За прошедшие семь дней число пациентов, победивших коронавирус в Алтайском крае составляло от 70 до 316 в сутки.

Доля выздоровевших выше, чем в Алтайском крае по-прежнему только в 1 регионе Сибири — Республике Алтай. Здесь выписаны по выздоровлению 96% пациентов. Сразу после Алтайского края и Тувы в рейтинге идет Омская область, где с заболеванием справились 90% заболевших.

Самый низкий процент выздоровевших пациентов в Томской области — 78%, Хакасии — 79% и Красноярском крае — 83%.

В целом по Сибири число пациентов, которые справились с коронавирусом перешагнуло отметку в 200 000 и составило 210 468 выздоровевших. Индекс по итогам недели составил 86%, что по — прежнему выше общего по России — 79%.

Кроме того, по итогам прошедшей недели СФО остается округом страны с самым большим процентом выздоровевших пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8413 человек, +60 за сутки) и ОРВИ (14 302 человека, + 139 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 463 человек (+218 за сутки).

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