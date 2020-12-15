Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Причиной смерти второго секретаря посольства Казахстана в Египте Еламана Жолдасова стало самоубийство, сообщает 15 декабря издание Informburo со ссылкой на МВД республики.

В министерстве отметили, что уголовное дело по факту смерти Жолдасова прекращено в ноябре 2020 года из-за отсутствия состава преступления. «Полиция Каира исключила факт совершения убийства потерпевшего», — сообщили в МВД.

Отмечается, что уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру Казахстана для проверки законности принятого решения.

Напомним, в декабре 2019 года второй секретарь посольства Казахстана в Египте Еламан Жолдасов был обнаружен мёртвым на лестничной площадке дома. Представители МИД прибыли в Каир для проведения собственного расследования.

Читайте также: В Египте скончался сотрудник посольства Казахстана