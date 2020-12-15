Белгород, , 13:55 — REGNUM В Белгородской области 15 декабря выявлено 179 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 162 пациента, шесть человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находится 961 пациент, в том числе 108 на ИВЛ. На амбулаторном лечении 2827 человек, на самоизоляции 6344 жителя. В целом в Белгородской области подтвердили 18 тыс. 878 случаев заражения инфекцией, выздоровели 14 тыс. 917 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов — четверо проходили лечение в городской больнице №2 Белгорода, двое в областной инфекционной больнице.