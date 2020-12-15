Киев, , 14:03 — REGNUM Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету «Украина — Белоруссия. Духовное наследие — Ирмологион». Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба банка.

Монета посвящена древней духовной песенной традиции, которая была распространена на территории нынешней Украины и Белоруссии с конца XVI века.

На аверсе монеты изображена страница Супральского Ирмологиона — богослужебной книги, в которой содержатся тексты, предназначенные для пения в церкви. На реверсе — фрагменты иконы «Воздвижение Честного креста с семьёй Яна Собеского» и страницы Ирмологиона.

Номинал монеты — 20 гривен, тираж — 2,5 тыс. штук.

Напомним, в октябре 2020 года на Украине вывели из обращения монеты номиналом 25 копеек.

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