Пермь, , 13:50 — REGNUM Прокуратура Пермского края организует «прямую телефонную линию» по вопросам ценообразования на социально-значимые продукты питания. Свои жалобы население может донести до ведомства 17 декабря с 16:00 до 17:00 по местному времени ( 14:00—15:00 мск) по телефону 8 (342) 217 — 53−36,сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Помимо сотрудников прокуратуры в мероприятии примут участие представители минпромторга Пермского края и регионального УФАС России.

Напомним, Владимир Путин отчитал министра экономического развития России Максима Решетникова за существенный рост цен на продукты питания. Последовала реакция правительства. В частности, планируется, что цены на сахар и подсолнечнее масло заморозят до апреля 2021 года.

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