Москва, , 13:50 — REGNUM Лишение свободы справедливое наказанье за распространение заведомо ложных сведений о человеке, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя законопроект о клевете.

«Естественно, в каждом конкретном случае, все признаки состава преступления должны быть установлены и наказание должно быть справедливым, как того требует уголовный закон.

К сожалению, в настоящее время трудно привлечь к уголовной ответственности, если оскорбления имели место быть в интернете, например, социальных сетях.

Действующая редакция уголовного кодекса содержит положения только о привлечении к уголовной ответственности средства массовой информации.

Распространение сведений о другом человеке, не соответствующих реальности, в СМИ представляет собой публикацию такой информации в следующих источниках: печатные издания; теле‑ и радиоэфиры и телепередачи; документальные программы.

Соответственно, недостоверная информация, исходящая из СМИ регламентирована законом, а межличностные и иные клеветнические оскорбления пока что нет. В интернете содержится огромное количество информации, и что из новостей правда, а что ложь, порой сложно определить.

Возможно, данная инициатива позволит усмирить особо темпераментных граждан, позволяющих себе распространять заведомо недостоверные сведения в интернете.

В любом случае, публикация статьи в новой редакции поможет уполномоченным лицам в расследовании данных преступлений и установлении виновных», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за клевету внес в Госдуму Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

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