Пенза, , 13:59 — REGNUM В Пензе управлением транспорта и связи в связи с систематическими нарушениями графика движения общественного транспорта в вечернее время подготовлены два исковых заявления в суд на отзыв свидетельств об осуществлении регулярных перевозок у транспортных компаний. Этот вопрос поднимался 15 декабря на планерке у главы городской администрации.

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По мнению мэра областного центра Андрея Лузгина, эта мера проблему не решит. Необходимо свести информацию по каким маршрутам есть нарушения, провести встречу с перевозчиками и выйти с инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях области в части введения штрафов для перевозчиков. Также градоначальник для профилактики распространения коронавируса поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и в торговых объектах.

ИА REGNUM напоминает, до 24 декабря включительно продлен режим повышенной готовности в Пензенской области.

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