Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM В Среднеуральске (Свердловская область) введён запрет на запуск пиротехники рядом с жилыми домами и в других местах. Соответствующая информация размещена на официальном сайте горадминистрации.

Такие меры местные власти ввели в связи с действием особого противопожарного режима в городе. Запуск салютов, фейерверков и иной пиротехники запрещён рядом с жилыми и садовыми домами, в лесах и парках. Эти площадки являются, с точки зрения чиновников, «неприспособленными для этих целей».

Запрет действует по 15 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ограничили проведение новогодних массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации.

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