Москва, 15 декабря 2020, 13:46 — REGNUM Популярность соцсетей, и в целом активность пользователей в интернете влечет и большое количество фейковых новостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя поступивший в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за клевету:
Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об уголовной ответственности за клевету, который, помимо штрафов, предусматривает реальные сроки лишения свободы, внес в Госдуму Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова, необходимость установления правового механизма привлечения к ответственности за клевету в интернете имеет место быть, но проблема в том, что введение подобной ответственности на практике может привести к очередной попытке партии власти бороться с «инакомыслием».
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