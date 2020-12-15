Москва, , 13:46 — REGNUM Спустя десятилетия коронавирус нового типа превратится в аналог сезонного гриппа по силе своего проявления в организме человека. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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"Думаю, на это уйдут, может быть, десятилетия. И да, по смертности он превратится в аналог гриппа или даже ослабнет ещё сильнее. Ведь сегодня ещё циркулирующие четыре штамма коронавируса, о которых мы особо и не знаем, есть в популяции человека. Они крайне маленькую смертность вызывают. Гораздо меньшую, чем у гриппа», — заявил Оберемок. Скорее всего, со временем подавляющее большинство носителей коронавируса перестанут замечать заражение вообще, указал он.