Москва, , 13:49 — REGNUM Второй в мире страной по числу пользователей платежной системы Apple Pay стала Россия. Об этом 15 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Указывается, что на первом месте по числу таких пользователей находится США, а на третьем — Великобритания.

По данным источников, в настоящее время в России 20−25 млн самртфонов iPhone, которые поддерживают сервис Apple Pay, при этом такие платежи можно также проводить с использованием умных часов Apple Watch, планшетов iPad и компьютеров iMac.

При этом издание уточнило, что Apple не сообщает статистику по использованию Apple Pay.

Отметим, по информации «МТС банка», Apple Pay стал самым популярным мобильным платежным сервисом среди клиентов в октябре—ноябре текущего года, так как с его использованием было сделано 39% бесконтактных транзакций. На втором месте — Google Pay (35%), на третьем — Samsung Pay (23%).