Астрахань, 15 декабря 2020, 13:44 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 декабря подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Всего скончались 313 человек.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 11 тыс. 253 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.
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