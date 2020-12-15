Астрахань, , 13:44 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 декабря подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 313 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 11 тыс. 253 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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