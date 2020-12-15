Белгород, , 13:50 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток в размере более 24 млн рублей в отношении бывшего главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова утверждено в Генеральной прокуратуре РФ, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе ведомства. Материалы направлены для рассмотрения в суд.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток за выдачу разрешений на строительство зданий и сооружений на территории муниципалитета и за ввод их в эксплуатацию. Установлено, что в 2018—2019 годах он неоднократно получал деньги от представителей юридических лиц, обща сумма взяток превышает 24 млн рублей. При задержании у Анатолия Попкова были изъяты две единицы незаконно хранимого им огнестрельного оружия и боеприпасы.

Анатолий Попков стал главой Белгородского района в 2017 году, его задержали на рабочем месте в октябре 2019 года. На время расследования уголовного дела бывший глава района был заключён под стражу в московском СИЗО.

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