Сен-Морис-Де-Ну, , 13:47 — REGNUM Ещё две птицеводческие фермы на западе Франции зафиксировали случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N. Это уже пятый случай с начала декабря 2020 года.

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 15 декабря, министерство сельского хозяйства Франции подтвердило, что на двух фермах в департаменте Вандея недалеко от коммун Сен-Морис-Де-Ну и Сен-Совёр утки заразились птичьим гриппом H5N. Все они были тут же забиты хозяевами.

Напомним, в 2020 году во Франции уже были зафиксированы случаи птичьего гриппа у птиц, продаваемых в зоомагазинах. Министерство сельского хозяйства Франции подтвердило, что все заражённые птицы были проданы одному и тому же человеку на севере Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на птицеводческой ферме с примерно 6 000 гусями на юго-западе Франции были обнаружены случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N8.

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