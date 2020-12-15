Астрахань, , 13:40 — REGNUM В Астраханской области 15 декабря подтвержден 181 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 16 тыс. 321 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 895 человек.

Выздоровели 11 тыс. 253 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 313 человек скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,08.

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