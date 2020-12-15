Москва, , 13:39 — REGNUM Коронавирус нового типа с течением времени будет вызывать всё более лёгкие формы заболевания. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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«Вся история эволюции вирусов соответствует приблизительно этому правилу: менее летальные подтипы вируса закрепляются в популяции человека. Потому что здесь понятна логика. Ведь человек, который заболел, но выжил, в течение болезни имел возможность чаще передавать конкретный подтип вируса. Тот, кто погиб — тот его передать не смог», — заявил Оберемок.

«Циркулирую те штаммы, которые не убивают, чтобы человек мог передавать», — указал он.

В то же время, по его словам, коронавирусы относительно медленно мутируют в сравнении с другими РНК-содержащими вирусами.

«Это РНК-содержащий вирус, и РНК-содержащих вируса присуще быстрое изменение генома. Но коронавирусы, как одни из самых крупных, имеющих самый крупный геном среди РНК-содержащих вирусов, меняют свой геном не так быстро», — пояснил Оберемок.