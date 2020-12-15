Салехард, , 13:39 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 195 случаев.

Основные очаги заражения на 15 декабря: Ноябрьск — 33 случая; Новый Уренгой — 18; Надымский район — 21; Пуровский район — 24; Салехард — 15; Муравленко — 21.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 декабря 29 224 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 21 176 человека, 291 пациент с COVID-19 скончался (на три человека более, чем днём ранее).