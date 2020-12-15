Москва, , 13:36 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее выплаты студентам и ординаторам медвузов, работающим в городских поликлиниках в период пандемии. Об этом 15 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Согласно информации, студенты и ординаторы медицинских вузов, проходящие практику в ноябре и декабре 2020 года, получат выплаты. Студентам предусмотрена сумма в размере 7 тыс. рублей в месяц, ординаторам — 10 тыс. рублей. Всего эти средства получат примерно 3 тыс. человек.

Ординаторов и студентов направили в медучреждения для помощи врачам и медсёстрам во время пандемии коронавируса.