Липецк, , 13:36 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 15 декабря.

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Всего в регионе было зарегистрировано 175 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 332 человека.

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