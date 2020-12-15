Москва, , 13:36 — REGNUM Вносимый Госдумой законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете является очень актуальным и направлен на защиту чести и доброго имени человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

«Законопроект предусматривают уголовную ответственность за публичную клевету в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и в сети интернет.

Большинство новостных и некоторых других сайтов формально попадают под определение СМИ, но таковыми не являются, т.к. не зарегистрированы в качестве СМИ. В этом случае размещение информации, содержащей клевету, на таких сайтах нельзя квалифицировать как клевету в СМИ.

Ст. 1281 УК РФ, определяя квалифицирующие признаки клеветы, предполагает действия в отношении конкретного лица.

Поэтому считаю, что использование в проекте таких квалифицирующих признаков как «клевета в отношении нескольких лиц» и «клевета в отношении индивидуально неопределенных лиц» требует дополнительного обоснования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете.

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