Липецк, , 13:34 — REGNUM В Липецкой области 15 декабря подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 13 тыс. 433 положительных теста.

За весь период наблюдения 10 тыс. 332 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 112 — за последние сутки. 175 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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